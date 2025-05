L' Archibugio presenta Sogno di una notte di mezza estate

L'Archibugio invita il pubblico a immergersi nel magico universo di "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, in scena il 29 maggio 2025. Tra amori confusi, equivoci comici e contrasti tra gang rivali, il parco di Atene diventa palcoscenico di una notte indimenticabile, dove la realtà si intreccia con il sogno. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro classico e della commedia.

L'Archibugio presenta "Sogno di una notte di mezza estate" il 29 maggio 2025. "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare Questa notte c'è uno strano viavai nel parco di Atene. Coppie che scoppiano, attori improvvisati e due gang rivali in lotta per un campetto di...

