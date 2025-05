L’appello di un invalido | Ho fatto tanto volontariato ma ora ho bisogno io

In un toccante appello, Alex Cavallucci, un invalido di Cesena che ha dedicato la sua vita al volontariato, condivide la sua attuale lotta per ricevere aiuto. Dopo aver sostenuto la comunità in difficoltà, ora si trova in una situazione precaria e si sente solo nella sua richiesta di sostegno. La sua storia mette in luce l'importanza di rispondere a chi ha bisogno, anche dopo aver dato tanto.

Cesena, 27 maggio 2025 – “ Ho sempre offerto il mio aiuto alla comunità, rendendomi disponile a sostenere chi chiedeva aiuto. Ora sono io che allungo una mano. Ma non sto trovando le risposte che cerco”. Le parole sono di Alex Cavallucci, cesenate alle prese con una serie di difficoltà economiche che lo hanno spinto a chiedere il sostegno del Comune per far quadrare i conti del suo bilancio. “Devo fare i conti con un’invalidità dell’85% – spiega – e dal 2021 ho perso il mio lavoro di storico dell’arte senza riuscire più a ottenere un altro impiego. Vivo grazie una piccola pensione e all’ assegno di inclusione, ma devo fare i conti con la restituzione di un finanziamento alla banca che mi vincola la grandissima parte dei circa 900 euro dei quali posso disporre ogni mese... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’appello di un invalido: “Ho fatto tanto volontariato, ma ora ho bisogno io”

Approfondimenti da altre fonti

L’appello di un invalido: “Ho fatto tanto volontariato, ma ora ho bisogno io”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Appello dello chef-anti mafia: «Ho denunciato, ora sono solo e temo per la mia vita» - Io penso che quel tizio quando esce dal carcere questa faccia non se la dimentica. Uso una parola che non ho mai usato tanto. Antimafia. Io faccio lo chef, io sono un imprenditore, non faccio ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Ho firmato l’appello contro la Salvamilano: chi mi sbeffeggia forse non sa cosa fa uno zoologo - Assieme a 139 colleghi, ho firmato l’appello che denuncia la visione ... mi immergo più in acque infestate dagli squali, come ho fatto in molti mari, dalla California alla Papuasia. 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Assolto in appello l'ex assessore comunale Sergio Marchi. Per la Corte il fatto non sussiste - È stato assolto in Corte d’Appello l’ex ... una volta di più il fatto che il mio percorso professionale sia sempre stato limpido e specchiato. Sia quando ho ricoperto incarichi politici ... 🔗Si legge su iltempo.it

Fabio Rampelli in visita all'anziano inquilino invalido, lancia appello a Benetton