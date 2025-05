L’App YouPol della Polizia di Stato | un trend in crescita che aiuta la prevenzione

L'app YouPol della Polizia di Stato, lanciata nel 2017, sta guadagnando sempre più attenzione per il suo ruolo nella prevenzione di bullismo, spaccio di stupefacenti e violenze domestiche. Le recenti statistiche del ministero dell’Interno confermano l'efficacia di questo strumento, evidenziando l'importanza della partecipazione attiva della cittadinanza nella lotta contro la criminalità. Scopriamo insieme come YouPol stia contribuendo a creare comunità più sicure.

LECCE - YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato nata nel 2017, continua a consolidarsi come un prezioso alleato nella prevenzione di fenomeni quali bullismo, spaccio di stupefacenti e violenze domestiche. Il ministero dell’Interno ha recentemente elaborato una statistica che evidenzia un... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - L’App YouPol della Polizia di Stato: un trend in crescita che aiuta la prevenzione

Approfondimenti da altre fonti

“YouPol” : come funziona l’applicazione della Polizia di Stato; YOUPOL – Come funziona l’applicazione della POLIZIA DI STATO; Contro bullismo, spaccio e violenza domestica c'è YouPol, l'app della Polizia di Stato; YouPol, l’app della polizia per segnalare reati in modo sicuro e anonimo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Come funziona YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato per contrastare bullismo e spaccio - Savona. L’applicazione YouPol, per smartphone, tablet e computer, nasce nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il b ... 🔗msn.com scrive

Contro bullismo, droga, violenze. L’app Youpol sempre più efficace - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

L’App youpol della Polizia di Stato: un trend in crescita che ci aiuta nella prevenzione - Riproponiamo la campagna di informazione all’utilizzo dell’App della Polizia di Stato YouPol che grazie alle precedenti campagne di promozione realizzate sia ... 🔗Secondo corrieresalentino.it

YouPol, l’app della Polizia di Stato contro il bullismo e lo spaccio di droga