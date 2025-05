l anziana salvata dalla truffa dal vicino coraggioso ero nel panico e ora non mi fido più di nessuno

Un'anziana di ottantaquattro anni racconta il dramma di una truffa subita, innescata dalla preoccupazione per il figlio. Grazie all'intervento coraggioso del vicino, la situazione è stata fondata sul filo del rasoio, risparmiando alla donna il rischio di una truffa devastante. Oggi, però, vive nel timore e nel dubbio, portando con sé il peso della fiducia perduta.

Milano – “Ci penso tutti i giorni, non mi spiego come sia stato possibile. Perché non ho chiamato subito i miei familiari? Ora me lo chiedo, con il senno di poi. La verità è che sono andata nel panico perché mi sembrava tutto vero ed ero preoccupata per mio figlio”. A parlare è una ottantaquattrenne di Quarto Oggiaro che la settimana scorsa si è trovata faccia a faccia con un truffatore. “L’ho fatto entrare in casa. Gli ho dato tutti i contanti che avevo, 400 euro, e i gioielli dal valore di 6mila euro. Pure la mia fede nuziale e quella di mio marito che non c’è più”. Per fortuna però c’è un lieto fine in questa storia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it