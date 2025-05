Lancio del ventesimo Btp Italia | rivalutazione semestrale premio fedeltà dell’1% e agevolazioni fiscali

Oggi, 27 maggio 2025, si inaugura il ventesimo Btp Italia, un titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Questa edizione offre un'interessante rivalutazione semestrale, un premio fedeltà dell'1% e vantaggi fiscali, rendendolo un'opzione attraente per proteggere il patrimonio dall'erosione dei prezzi e garantire rendimenti stabili nel tempo. Scopriamo insieme le sue principali caratteristiche e opportunità.

Oggi, 27 maggio 2025, prende vita la ventesima edizione del Btp Italia, un titolo di Stato studiato appositamente per i piccoli risparmiatori. Questo prodotto finanziario mira a proteggere il patrimonio dal fenomeno dell'erosione dei prezzi, offrendo un meccanismo di rivalutazione periodica legato all'inflazione. Caratteristiche principali Il titolo garantisce un rendimento minimo reale dell'1,85%, integrabile con .

