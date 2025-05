L’analisi del calciomercato Quei marpioni dell’attacco

L'analisi del calciomercato si concentra sui nuovi volti dell'attacco nerazzurro, composto da giovani talenti con un'esperienza complessiva di appena 71 minuti in Serie A. In questo articolo, esploreremo le sfide e le aspettative che accompagnano questi calciatori, con un focus particolare su Matteo Tramoni, unico con una certa esperienza nel torneo, e come potrebbero incidere sulla stagione in corso.

Settantuno minuti: a tanto – si fa per dire – ammonta l'esperienza in Serie A di tutti i componenti dell'attacco nerazzurro che negli ultimi dieci mesi ha condiviso sul campo la cavalcata verso la promozione. In carriera soltanto Matteo Tramoni, con il Cagliari, ha racimolato sei presenze nel torneo 2020-21. Acquistato giovanissimo (appena ventenne) dall'Ajaccio, l'attaccante mise piede in campo nel girone d'andata nei finali di gara contro Atalanta, Sampdoria, Verona, Parma, Napoli e Fiorentina: dal gennaio del 2021 non trovò più spazio, complice un infortunio muscolare, e terminò di fatto la sua avventura in Sardegna...

