L' Amerigo Vespucci lascia Gaeta e riparte per il suo tour nel Mediterraneo

Oggi, l'Amerigo Vespucci ha lasciato Gaeta, avviandosi verso la sua avventura nel Mediterraneo. Dopo tre giorni nel golfo, la storica nave scuola prosegue il suo tour di 18 tappe, un evento che celebra la tradizione marittima e il legame con il nostro passato. L'imbarcazione, simbolo della cultura nautica italiana, è pronta a solcare nuove acque.

