L' Alert Slider degli smartphone OnePlus sparisce Al suo posto un tasto dedicato anche all' IA

OnePlus ha introdotto una novità significativa nei suoi smartphone: il tradizionale alert slider lascia spazio a un tasto dedicato chiamato Plus Key. Questo nuovo comando permetterà di accedere a funzionalità intelligenti basate sull'intelligenza artificiale, tra cui la memorizzazione intelligente delle informazioni a schermo. Il Plus Key debutterà sul OnePlus 13s e diventerà una caratteristica standard per i modelli futuri.

