Lago di Como tuffi e degrado | Non puoi vendere un sogno e ritrovarti in un incubo

Il Lago di Como, simbolo di bellezza e tranquillità, si trova a fronteggiare un grave problema di degrado urbano. Un residente di Como, stanco di un sogno trasformato in incubo, denuncia la situazione critico nella zona di via per Cernobbio. Ogni giorno, chi vive in questi luoghi deve affrontare il triste spettacolo di incuria e vandalismo, un tema che richiede urgente attenzione e intervento.

La segnalazione è arrivata da un cittadino esasperato, uno che a Como ci vive davvero, paga le tasse, e si ritrova a chiamare i vigili ogni volta che il decoro urbano viene "violentato". Stavolta, teatro dell’ennesima scena grottesca, è via per Cernobbio. La segnalazione “Quando, dopo due... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lago di Como, tuffi e degrado: "Non puoi vendere un sogno e ritrovarti in un incubo"

