Lagarde | nell' incertezza globale il ruolo dell' euro si può rafforzare

Nel contesto di un'instabilità globale, Christine Lagarde sottolinea l'opportunità per l'euro di rafforzarsi affrontando le sfide legate al predominio del dollaro statunitense. Durante un intervento a Berlino, ha avvertito che la frammentazione internazionale potrebbe risultare dannosa per l'economia europea, ma allo stesso tempo offre spazi per un incremento dell'influenza dell'euro sulla scena mondiale.

Berlino, 27 mag. (askanews) - Il ruolo dominante del dollaro statunitense, così come "qualunque cambiamento nell'ordine internazionale che porti a frammentazione in blocchi sarà dannoso per l'economia europea. Ma questi cambiamenti possono anche aprire la porta ad un maggiore ruolo internazionale dell'euro, che può avere implicazioni positive per l'area". Lo ha sostenuto la presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo al Jacques Delors Center a Berlino, sottolineando che un maggior ruolo internazionale dell'euro "consentirebbe agli Stati e alle imprese dell'Unione europea di finanziarsi a costi più bassi, aiutando a sostenere la nostra domanda interna in una fase in cui la domanda esterna sta diventando meno certa"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lagarde: nell'incertezza globale il ruolo dell'euro si può rafforzare

