Ladri scatenati nel weekend Tre attività saccheggiate in città e in periferia

Nel weekend appena trascorso, Pontedera è stata teatro di una serie di furti audaci che hanno colpito tre attività commerciali: una pizzeria, un hotel e un negozio per animali. Gli imprenditori sono ora alle prese con danni ingenti, denunce e le difficoltà di ripristinare la normalità dopo questo assalto. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella città e nelle zone circostanti.

Pontedera, 27 maggio 2025 – Una pizzeria, un hotel ed un negozio per cani e gatti sono stati colpiti dai ladri nello scorso weekend. Altre tre attività commerciali di Pontedera tra sabato e domenica si sono travate a dover fare i conti con spaccate, conta dei danni, denunce e riparazioni varie. Domenica nel pieno del pomeriggio, intorno alle ore 15.50, due uomini hanno fatto irruzione dentro la pizzeria O’Vesuvio al centro commerciale Le Botteghe ed in una decina di minuti hanno spaccato e rubato, per poi riprendere la propria strada, a piedi, verso il centro. “Due ragazzi a volto scoperto hanno sfondato a calci la finestra del bagno e poi hanno spaccato la porta che dal bagno porta al ristorante – spiega il titolare – hanno distrutto pure gli armadietti dei dipendenti e rubato il fondo cassa di circa 150 euro, un cellulare che usavamo per lavoro e qualche bottiglia di vino e liquori, dobbiamo ancora fare una stima precisa del danno subito ma siamo sulle migliaia di euro”... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri scatenati nel weekend. Tre attività saccheggiate in città e in periferia

