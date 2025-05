L' accozzaglia trionfa nei Comuni ma alle Politiche non funzionerà

L'esito delle recenti elezioni comunali evidenzia il trionfo della “accozzaglia”, sollevando interrogativi sulla sua efficacia nel panorama politico nazionale. Sebbene la vittoria del “campo largo” a Genova non rappresenti un voto di fiducia per il governo, il centrodestra riceve importanti lezioni: la sua competitività nelle grandi città rimane, ma serve un’analisi profonda sulle sfide politiche che dovrà affrontare alle prossime elezioni.

È vero che la vittoria del "campo largo" a Genova non è un voto politico sul governo, come ieri sera ripetevano dalla maggioranza. Dice però al centrodestra due cose importanti. La prima è una conferma di quello che la coalizione già aveva imparato sulla propria pelle: è competitiva nelle grandi città solo se trova candidati eccezionali. Da quando c'è l'elezione diretta del sindaco, Genova ha conosciuto una sola "anomalia", quella di Marco Bucci, la cui eccezionalità è confermata dalla vittoria ottenuta a novembre nella corsa a governatore della regione. Allargando lo sguardo dove ieri non si è votato, la musica non cambia: dal 1993 a oggi Torino e Napoli non hanno avuto un sindaco di centrodestra, Milano non lo ha dal 2011, Bari dal 2004, Roma ha avuto Gianni Alemanno, durato un solo mandato...

