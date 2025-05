La vittoria di Salis a Genova | Campo progressista unito vince

Nel cuore di Genova, il campo progressista unito ha celebrato una vittoria significativa, evidenziando l'importanza della coesione per contrastare la destra. In un'affermazione del leader di Salis, emerge chiaramente che l’unità e il confronto tra le diverse classi dirigenti possono rappresentare una svolta decisiva per il futuro della città, ribadendo la forza di una sinistra mobilitata e coesa.

Genova, 27 mag. (askanews) - "Credo che Genova in questa campagna elettorale abbia dimostrato come la destra sia legittimata solo dalla non unione del campo progressista perché quando il campo progressista si unisce e si mettono a confronto due classi dirigenti, quella della destra e quella del campo progressista, non c'è paragone". Lo ha detto la neo sindaca di Genova Silvia Salis valutando l'impatto nazionale della sua vittoria. "Il campo progressista non solo unito è più forte ma al suo interno ha delle competenze politiche che questa destra sia a Genova che in Italia non ha. Credo che lo sia visto anche nella differenza di toni in campagna elettorale tra quello che è successo nel campo progressista e il livello degli attacchi a destra", ha aggiunto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net