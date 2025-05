La vile propaganda di Putin in Africa

L'articolo esplora la crescente influenza della propaganda di Putin in Africa, mettendo in luce la controversa incursione di Donald Trump nel dibattito sulle tensioni razziali in Sudafrica. L'incontro con il presidente Cyril Ramaphosa riaccende le fiamme della complessa storia tra la popolazione nera e la minoranza boera, sollevando interrogativi su come questi eventi possano intersecarsi con le dinamiche geopolitiche attuali.

L’imboscata di Donald Trump al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha riportato al centro del dibattito (il peggiore, quello online) le tensioni razziali tra la popolazione nera e la minoranza bianca dei boeri. Una questione particolarmente spinosa che sicuramente non può essere riassunta con la formula del presunto genocidio bianco, storico cavallo di battaglia dell’ultradestra che popola siti come 4chan e affini, adesso adottata anche dalla Casa Bianca (che come i migliori troll di Internet sbandiera immagini decontestualizzate, nel caso specifico quelle raccolte in Congo dall’agenzia Reuters lo scorso febbraio, per argomentare la propria tesi)... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La vile propaganda di Putin in Africa

