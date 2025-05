La versione di Lollobrigida sulla riforma della caccia | “Battaglia mediatica da parte degli animalisti”

Nel dibattito acceso sulla riforma della legge sulla fauna selvatica, il ministro Francesco Lollobrigida risponde alle critiche degli animalisti, definendo un recente sondaggio di Swg-Lipu "falsato". La proposta di legge, già discussa in ambiti venatori e ambientalisti, mira a ampliare le prerogative dei cacciatori, scatenando polemiche e confronti nella società italiana. Il ministro sottolinea che l’argomento merita un'attenzione più equilibrata.

Il ministro Lollobrigida contesta il sondaggio Swg-Lipu sulla riforma della legge sulla fauna selvatica, definendolo "basato su falsità " e "non definitiva". Il ddl filtrato in ambito venatorio e successivamente tra gli ambientalisti punterebbe a estendere le prerogative dei cacciatori...

