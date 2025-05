La vera Passeggiata a Mare non esiste più | Il marmo rimosso durante i lavori per la pista ciclabile non ha alcun pregio

La storica Passeggiata a Mare ha subito una trasformazione irreversibile a seguito dei lavori per la nuova pista ciclabile, come confermato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Il marmo rimosso, considerato privo di pregio, segna la fine di un'era, sollevando interrogativi sul valore del patrimonio urbano e sulle scelte progettuali che alterano il paesaggio e la fruizione del nostro lungomare.

