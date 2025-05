La vendetta di Allegri ora tutti lo vogliono | scelta a sorpresa

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ritorna al centro dell'attenzione del calcio italiano, attirando l'interesse di diverse squadre nel tentativo di avviare un periodo di rinnovamento. Con la sua esperienza e il palmarès di successo, Allegri potrebbe rappresentare la chiave per rilanciare le ambizioni di alcune big del nostro campionato. Preparatevi a un'imminente battaglia di mercato per accaparrarselo.

Il tecnico toscano è pronto a tornare nuovamente in pista: diverse italiane su Massimiliano Allegri, occhio al blitz di una big Assalto su Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus sembra star sulla bocca delle principali big italiane, come inizio per un nuovo rinnovamento di diverse squadre che necessitano di fare un cambio di guardia in panchina. Prima fra tutto il Napoli. Il club campano sembrerebbe in pole position per Massimiliano Allegri. Il patron azzurro ha ormai fatto i conti con la possibilità che Antonio Conte possa dare l’ addio definitivo agli azzurri: nemmeno la vittoria del quarto Scudetto ha fatto riflettere il tecnico salentino sulla sua permanenza... 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - La vendetta di Allegri, ora tutti lo vogliono: scelta a sorpresa

Ne parlano su altre fonti

Mercato allenatori, tutti vogliono Allegri. Fabregas alla Roma, cosa serve per il sì - L’allenatore toscano è pronto a tornare in pista. E’ la prima scelta del Napoli se Conte lascia, dell’Inter se Inzaghi va in Arabia e del Milan per ripartire ... 🔗Scrive repubblica.it

Allegri attende il vertice AdL-Conte: tante richieste ma priorità al Napoli - Nell'incontro che andrà in scena tra Antonio Conte e Aurelio de Laurentiis saranno spettatori interessati sia i tifosi del Napoli, che vogliono capire chi allenerà la squadra con lo scudetto sul petto ... 🔗Come scrive msn.com

Napoli-Allegri, i partenopei hanno paura della concorrenza di Milan ed Inter e vogliono chiudere subito: Conte tornerà alla Juventus - CALCIOMERCATO - Tutti i pezzi del puzzle si stanno allineando anche se ormai chiunque ha capito l'intreccio. Conte, dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli, l ... 🔗eurosport.it scrive

il pagliaccio It ti circonda sempre #short