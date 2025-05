La vendetta dell’ex Lascia il marito e si ritrova in un sito di incontri hard

Un colpo di scena nella vita di una donna, decisa a riprendersi dopo la rottura con il marito. Trasferitasi a Falconara per ricominciare con un nuovo compagno, si ritrova suo malgrado protagonista di un annuncio a luci rosse su un sito di incontri per adulti. Un'esperienza inaspettata che la coinvolgerà in un viaggio di scoperte e sfide personali, rivelando le oscure pieghe del mondo online.

Lascia il marito e dopo aver cambiato città, per stabilirsi dal suo nuovo compagno, a Falconara, si ritrova protagonista di un annuncio a luci rosse su un sito d’incontri per adulti che lei non aveva mai fatto. Un annuncio a sfondo sessuale dove si offriva a uomini, italiani e stranieri, appellandosi come "bambolina maiala" che era "appena arrivata" e "bellissima ragazza con pelle liscia e morbida, disponibile e vogliosa" pronta a "baci e carezze come fidanzati" e "dolce come il miele con la bocca di fragole, tutta da gustare". Solo dopo la denuncia, sporta dalla donna ai carabinieri della Tenenza di Falconara, i militari sono arrivati all’ex marito, un lombardo di 45 anni che è finito a processo per sostituzione di persona... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La vendetta dell’ex. Lascia il marito e si ritrova in un sito di incontri hard

