LA TRATTATIVA CON IL TECNICO Atalanta garanzie sul mercato a Gasperini Cherki e Chiesa per il dopo Lookman

In un momento cruciale per l'Atalanta, si intensificano le trattative per garantire al tecnico Gian Piero Gasperini un futuro luminoso. Tra le promesse di rinforzo sul mercato, i nomi di Cherki e Chiesa si fanno sempre più insistenti, mentre la società cerca di pianificare il dopo Lookman. Domenica, il co-owner Stephen Pagliuca ha assistito alla partita contro il Parma, segnando un colpo di scena nel destino dell'allenatore.

Rush finale nella trattativa per il futuro di Gian Piero Gasperini e la sua possibile permanenza, per la decima stagione consecutiva, a Bergamo. Dove domenica è sbarcato il co-owner americano Stephen Pagliuca: il settantenne finanziere di Brooklyn ha assistito al match casalingo perso contro il Parma e ha partecipato alla festa finale sul campo del Gewiss Stadium. Ieri pomeriggio i vertici societari erano al centro sportivo di Zingonia, insieme al tecnico di Grugliasco. Filtra ottimismo. L’idea dell’Atalanta è chiudere la trattativa il più in fretta possibile, come già accaduto in tutte le estati precedenti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LA TRATTATIVA CON IL TECNICO. Atalanta, garanzie sul mercato a Gasperini. Cherki e Chiesa per il dopo Lookman

