La trasformazione di Vittoria Schisano e la sua nuova vita

In questo articolo, Vittoria Schisano condivide la sua toccante esperienza di trasformazione personale, raccontando il percorso che l'ha portata a scoprire la sua autentica femminilità. Attraverso la sua operazione e una nuova vita, Vittoria ci guida in un viaggio intimo verso la libertà e l'amore, ispirando chiunque desideri vivere la propria verità. Scopri la sua storia su Donne Magazine.

Un racconto intimo di Vittoria Schisano sulla sua operazione e la scoperta della femminilità. Vittoria Schisano: il viaggio di una donna verso la libertà e l’amore su Donne Magazine... 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La trasformazione di Vittoria Schisano e la sua nuova vita

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vittoria Schisano: «Ero Giuseppe, mi sentivo donna. L'intervento? Sono stata incosciente. I ruoli trans non mi bastano, posso competere con le colleghe»; Vittoria Schisano: Si pensa a me solo come transgender. Operazione da incosciente, ma mi faceva schifo il pene. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vittoria Schisano: La Rinascita di un’Attrice Transgender e la Sua Storia di Amore e Famiglia - Vittoria Schisano, attrice transgender di Pomigliano d'Arco, racconta il suo percorso di accettazione e carriera, dall'infanzia ai successi professionali e all'amore con Donato. 🔗Come scrive ecodelcinema.com

GOSSIP Vittoria Schisano a Belve: “Ho cambiato tutto di me per diventare me stessa” - Nata Giuseppe, oggi è Vittoria: un viaggio lungo e doloroso, fatto di trasformazioni, sfide e verità non negoziabili ... 🔗Si legge su statoquotidiano.it

Vittoria Schisano e l'intervento di cambio di sesso: “L'ho fatto in modo incosciente e ingenuo" - Nel 2021 a Belve, Vittoria Schisano raccontava tra dolore e pregiudizi il suo percorso. Oggi, a 47 anni, ricorda l’intervento di 11 anni fa a Barcellona e ammette al Corriere della Sera che non rifare ... 🔗Scrive notizie.it

Vittoria Schisano parla degli standard estetici per le persone trans. Il video sarà online l’11/10