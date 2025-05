La trappola dell’assicurazione fantasma | decine di famiglie ingannate per 10 anni dal consulente fidato

Negli ultimi dieci anni, un consulente assicurativo di Verano Brianza ha ingannato decine di famiglie, vendendo loro polizze fantasma. Tra il 2013 e il 2023, ha perpetrato una serie di truffe che hanno colpito clienti fidati, approfittando della sua posizione lavorativa per raggirarli. Questa vicenda mette in luce i rischi legati alla fiducia nel settore assicurativo e l'importanza di vigilare sui propri investimenti.

Verano Brianza (Monza) – Tra il 2013 e il 2023 ha commesso una serie di truffe in ambito assicurativo ai danni di clienti, conosciuti nel corso dell’attività da lui prestata alle dipendenze di diverse compagnie assicurative, a Monza e in numerosi altri comuni della Brianza, tra cui Carate Brianza, Giussano, Lissone, Lentate sul Seveso, Desio, Muggiò, Verano Brianza, Seregno e Cesano Maderno. La Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza sabato ha arrestato a Verano Brianza un cittadino italiano di 55 anni eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per scontare 5 anni e 9 mesi di reclusione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La trappola dell’assicurazione fantasma: decine di famiglie ingannate per 10 anni dal “consulente fidato”

