La tragedia di Paolo Vallan morto nella macchina tritasassi Era vicino alla pensione si sarebbe dedicato ai più giovani

La comunità di Mantello piange la tragica morte di Paolo Vallan, 58 anni, esperto operatore che ha perso la vita in un incidente nella cava di inerti in via Valeriana. Riconosciuto come il migliore nel suo campo, Vallan si apprestava a iniziare una nuova fase della sua vita, dedicandosi ai giovani. La sua scomparsa segna una perdita incommensurabile per tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.

Mantello (Sondrio) – Stava svolgendo il lavoro per cui nell’ambiente era considerato il migliore, l’esperto da cui si poteva solo imparare. Paolo Vallan, 58 anni compiuti il 30 aprile, ha perso la vita ieri poco dopo le 13.30 a Mantello, in una cava di inerti di via Valeriana - in località Forzonico - gestita dall’azienda Cavada che si occupa di scavi e calcestruzzi. Vallan, residente a Cino, sposato e padre di tre figli, si trovava vicino a una tramoggia, macchinario utilizzato in edilizia per ridurre in sabbia vari materiali, pietre soprattutto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava operando con una pala per spingere in una sorta di grande imbuto ciò che andava triturato, quando avrebbe perso l’equilibrio, finendo dentro il frantoio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia di Paolo Vallan, morto nella macchina tritasassi. Era vicino alla pensione, si sarebbe dedicato ai più giovani

