La tazzina da caffè sempre più cara Serve un tavolo di filiera Tre punti per correre ai ripari

Il prezzo della tazzina da caffè è inesorabilmente in aumento, segnando una crisi che sta colpendo l'intero settore. Con un incremento delle materie prime fino al 90% e problemi nella disponibilità delle varietà tradizionali, è urgente adottare un tavolo di filiera. In questo articolo, esploreremo tre strategie fondamentali per affrontare questa sfida e garantire la sostenibilità del caffè.

Roma, 27 maggio 2025 - La tazzina da caffè è destinata ad essere sempre più cara, e non solo, tutto il settore sta affrontando una crisi senza precedenti, con un aumento dei prezzi delle materie prime fino al 90% su base annua e una crescente difficoltà nel reperire le varietà tradizionali. E' quanto denuncia l'Istituto Espresso Italiano, che chiede immediatamente la convocazione di un tavolo di filiera, il presidente Alessandro Borea: "L'intera filiera si trova sotto pressione le torrefazioni che puntano sulla qualità devono adattarsi continuamente per mantenere gli standard, mentre i costi di importazione e la speculazione sui mercati da parte delle commodities aggravano ulteriormente la situazione nella quale nonostante gli aumenti dei prezzi si riflettano sui listini, spesso i consumatori non percepiscono immediatamente l’impatto sulla tazzina"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La tazzina da caffè sempre più cara. “Serve un tavolo di filiera”. Tre punti per correre ai ripari

