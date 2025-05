La stretta del Giappone sui nomi kira-kira giudicati illeggibili

Il 26 maggio, il Giappone ha implementato un nuovo regolamento che limita i nomi kirakira, considerati illeggibili e poco convenzionali. Questi nomi, caratterizzati da pronunce alternative e originali, sono stati oggetto di preoccupazione per la loro complessità. L'iniziativa mira a garantire maggiore leggibilità e conformità alle tradizioni linguistiche giapponesi, sollevando interrogativi sulla libertà di scelta dei genitori.

Ieri, 26 maggio, in Giappone è entrato in vigore un regolamento volto a limitare la pratica dei cosiddetti nomi kira-kira (lett. "scintillanti", perché brillano di originalità), ovvero quei nomi di battesimo con pronunce diverse da quella canonica. Nella lingua giapponese, i caratteri utilizzati per questo tipo di parole sono i kanji; per ognuno di essi, esiste una serie di pronunce possibili, e non è raro che siano estremamente diverse fra loro. Nel caso dei kira-kira, la pronuncia scelta dai genitori è davvero peculiare e, molto spesso, fa riferimento alla cultura pop. La nuova legge introduce delle pronunce fonetiche standard alle quali occorrerà attenersi; i neogenitori dovranno comunicare alle autorità quella da loro selezionata...

Altre fonti ne stanno dando notizia

