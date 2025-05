La storica Anna Foa | L’opposizione dei soldati può fermare Israele

In un'intervista del 27 maggio 2025, la storica Anna Foa esplora la possibilità che l'opposizione dei soldati possa influenzare le azioni di Israele. Primogenita di Vittorio Foa e specializzata nella storia culturale e nella memoria storica, Foa offre una prospettiva approfondita sulla situazione attuale, sottolineando l'importanza di comprensione e sensibilizzazione nella trattazione della storia degli ebrei in Italia e in Europa.

Roma, 27 maggio 2025 – La storica Anna Foa, primogenita di Vittorio, è autrice di studi di storia culturale della prima età moderna e di opere sulla storia degli ebrei in Italia e più in generale in Europa. È da sempre impegnata sul fronte della memoria, didattica della storia e sensibilizzazione delle giovani generazioni alla conoscenza storica della Shoah. Il suo ultimo libro, critico con la politica di Netanyahu, è 'Il suicidio di Israele'.

