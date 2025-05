la storia di rossana che si è congedata dal mondo lasciando solo ricordi

In "Cartella clinica", Serena Vitale esplora la complessa eredità lasciata dalla schizofrenia attraverso la storia di Rossana, una donna che ha affrontato il suo dramma interiore in silenzio. Attraverso domande scottanti e riflessioni personali, l'autrice si interroga sulla mancanza di consapevolezza e sulla solitudine che circonda la malattia mentale, rivelando le voragini emotive che si creano tra chi vive il dolore e chi rimane estraneo.

"Serena vitale racconta le voragini lasciate dalla schizofrenia ecc ecc Di nuovo: e io dov'ero?". Se lo chiede a più riprese, Serena Vitale, tra le pagine di "Cartella clinica" (Sellerio, pp. 117, euro 13). La domanda è secca e ne sottende altre. Per esempio: perché non mi sono accorta? Oppure: perché non ho visto quel che avrei dovuto vedere? E anche: perché il linguaggio dei ricordi non coincide con quello delle cartelle cliniche? E infatti se le rilegge tutte, quelle cartelle. Le indaga di nuovo o forse per la prima volta, Serena Vitale. Le vaglia parola per parola. Le interroga. E cerca, scartabellando, di rincontrare la sorella Rossana, dotata pianista, precipitata a sedici anni in un inferno psichico...