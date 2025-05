La storia di Aniela e il suo lungo e difficile viaggio per essere finalmente se stessa | la clip in anteprima di Questa sono io

In questo articolo esploriamo la toccante storia di Aniela, protagonista del film "Questa sono io", che racconta il suo lungo e complesso viaggio verso l'autenticità. Attraverso decenni di cambiamenti sociali e storici, Aniela sfida le convenzioni per abbracciare la propria identità. La clip in anteprima esclusiva, presentata all'80ma Mostra del Cinema di..., offre uno scorcio emozionante di questa straordinaria narrazione di libertà e resilienza.

Un'opera che attraversa decenni di trasformazioni storiche e sociali. Un lungo viaggio verso la libertà di essere se stessi. Nonostante tutto e nonostante tutti. Come dimostra la clip in anteprima esclusiva che vedete qui sopra. Dopo essere stato presentato in concorso all' 80ma Mostra del Cinema di Venezia, Questa sono io arriva nelle sale italiane dal 29 maggio distribuito da I Wonder Pictures. Il lungometraggio è diretto da Ma?gorzata Szumowska e Micha? Englert, per la terza volta in coppia alla regia dopo Non cadrà più la neve (che era in concorso a Venezia 2020 ) e Infinite Storm. E si inserisce nel percorso artistico dei due registi polacchi che continuano a esplorare temi di grande attualità sociale...