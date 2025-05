La sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello | Così aiuta l’assassino L’accusa sull’auto del delitto e il risarcimento

Nel caso di Giulia Tramontano, uccisa nel maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello, emerge una nuova controversia. La sorella di Giulia accusa la famiglia Impagnatiello di aver contribuito a proteggere l'assassino. Al centro della disputa ci sono l'auto del delitto, macchiata di sangue, e il risarcimento che la famiglia del reo confesso ha inteso richiedere, creando ulteriore tensione nella già drammatica vicenda.

Una macchina che è stata parte del delitto, trovata macchiata di sangue e dove il corpo della giovane Giulia Tramontano, uccisa due anni fa, il 27 maggio 2023. dal compagno Alessandro Impagnatiello quando era incinta di sette mesi del piccolo Thiago. E che ora la famiglia del reo confesso si è intestata per accompagnare a scuola quelli che sarebbero stati i cuginetti proprio del piccolo Thiago. È una situazione che ha dell’assurdo quella che Chiara Tramontano, sorella della vittima, ha raccontato ai microfoni della trasmissione 5 in condotta su Rai Radio2. «Questo è il livello, hanno manifestato quello che sono: l’atto di intestarsi l’auto per poi rivendere eventualmente, sottraendola a quello che poteva essere un risarcimento, è ignobile»... 🔗 Leggi su Open.online