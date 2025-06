La solitudine sta annientando i giovani | disconnessi dalla realtà e attratti solo dai social

La solitudine tra i giovani è un fenomeno allarmante, che emerge in un mondo iperconnesso. I social, creati per unire, sembrano invece isolarli. Mentre milioni di messaggi scorrono su WhatsApp e Instagram, la vera comunicazione si perde. In questo contesto, è fondamentale riscoprire il valore delle relazioni autentiche, affrontando il paradosso della connessione digitale che genera distacco emotivo. Riscopriamo insieme la bellezza del dialogo vis-à-vis!

I nostri giovani e non solo, sono ipnotizzati e attratti dai "social" nati per consentire dialogo e conoscenze anche a distanze enormi, pertanto le più famose piattaforme come WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Telegram raccolgono Milioni di iscritti e muovono miliardi di conversazioni tra esseri umani, e nonostante ciò LA SOLITUDINE oggi rappresenta .

