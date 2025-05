La sinistra vince a Genova | la nuova sindaca è Silvia Salis

La sinistra conquista Genova con l'elezione di Silvia Salis, ex martellista e dirigente sportiva al Coni. A soli 39 anni, Salis segna un nuovo capitolo per la Liguria, portando avanti una candidatura progressista in un contesto politico dinamico. Con la sua esperienza e il sostegno di un'ampia base, si prepara a guidare la città verso nuove sfide e opportunità.

La candidatura progressista di Silvia Salis, dal Coni al ruolo di sindaca nella città di Genova. La sinistra torna al successo in Liguria. Silvia Salis, 39 anni, è una dirigente sportiva, ex martellista, è stata al Coni con Malagò. E’ anche una politica italiana, moglie del regista Fausto Brizzi. Salis è la nuova sindaca di Genova. La sua elezione ha permesso alla sinistra di tornare al comando dopo ben 8 anni. Silvia Salis vince in Liguria le elezioni politiche Cityrumors.it foto Ansa Durante la sua precedente carriera politica la Salis ha ottenuto diversi riconoscimenti e diverse medaglie. Il suo legame con la città di Genova inizia nel 2023, quando, l’allora sindaco Bucci, la nominò ambasciatrice di Genova nel mondo... 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - La sinistra vince a Genova: la nuova sindaca è Silvia Salis

