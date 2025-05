La serie Netflix preferita di Henry Cavill ha un punteggio Rotten Tomatoes più alto di ' The Witcher'

Henry Cavill ha rivelato la sua serie Netflix preferita, sorprendentemente con un punteggio Rotten Tomatoes superiore a quello di The Witcher. "Non riesco a smettere di guardarla", ha confessato l'attore, parlando di Arcane, l'acclamata serie animata ambientata nell'universo di League of Legends, che vanta un impressionante punteggio del 100% sulla nota piattaforma di recensioni. Scopriamo di più su questa gemma animata.

Henry Cavill ha dichiarato di "non riuscire a smettere di guardare" questa serie, che rimane una delle serie Netflix più acclamate dalla critica, con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes. Henry Cavill ha confessato di essere rimasto stregato da Arcane, serie animata ambientata nell'universo di League of Legends, definendola irresistibile. E ha buone ragioni: con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes e un equilibrio raro tra estetica spettacolare e scrittura profonda, Arcane si conferma tra le migliori produzioni Netflix ispirate ai videogiochi. Arcane, la serie amata dal primo Witcher Henry Cavill ha dimostrato più volte di avere un debole per la cultura nerd - dai set di The Witcher al suo amore dichiarato per World of Warcraft - ma poche cose sembrano averlo catturato quanto Arcane... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La serie Netflix preferita di Henry Cavill ha un punteggio Rotten Tomatoes più alto di 'The Witcher'

