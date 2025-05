La Serie B i nuovi soci e il futuro dell’Empoli Fabrizio Corsi | Diversi soggetti interessati

Il ritorno dell'Empoli Fc in Serie B segna un capitolo inaspettato nella sua storia centenaria, ma il presidente Fabrizio Corsi rimane fiducioso. Con nuovi soci interessati e una visione chiara per il futuro, il club mira a ricostruire e ripartire, mantenendo la propria filosofia e cercando di risalire rapidamente nella massima serie. Scopriamo insieme le prospettive e le sfide che attendono l'Empoli.

Empoli, 27 maggio 2025 – Dopo quattro anni consecutivi al tavolo delle grandi, come mai accaduto nell'ultra centenaria storia azzurra, l'Empoli Fc è tornato in Serie B. Un epilogo triste, come ha evidenziato lo stesso presidente Fabrizio Corsi nel post partita, ma che non cambierà la filosofia di una società che è abituata a ripartire per rilanciarsi. "La delusione è tanta – conferma il massimo dirigente azzurro il giorno dopo la gara col Verona –, dispiace soprattutto per l'ambiente, per quei tanti ragazzi e ragazze che domenica sera ho visto in lacrime in tribuna. Da parte mia, a mente un po' più fredda, la vivo quasi come una liberazione dopo la sofferenza degli ultimi mesi...