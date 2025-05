La scuola che sceglie la pace | al liceo classico Garibaldi la posa della mattonella-simbolo

In un’atmosfera carica di emozione e significato, il liceo classico Garibaldi ha celebrato la posa della mattonella della pace, un gesto simbolico che rappresenta un impegno collettivo per una scuola più inclusiva e consapevole. Questo evento sottolinea la volontà della comunità scolastica di promuovere valori come la solidarietà, l’accoglienza e la responsabilità civica, essenziali per formare cittadini consapevoli.

