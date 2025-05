La scuola Benvenuti da oltre cent’anni cura e attenzione per la comunità

La scuola Benvenuti, attiva da oltre un secolo, si distingue per la sua dedizione alla comunità. La sua sezione primavera accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi, offrendo un ambiente stimolante e immerso nel verde, ideale per la crescita e il contatto con la natura. Scopriamo insieme come questa realtà educativa si prende cura delle giovani generazioni.

La struttura ospita una sezione primavera per piccoli dai 24 ai 36 mesi che può accogliere fino a 15 bambini in uno spazio immerso nel verde e a contatto con la natura...

