La scrittrice Anna Foa | A Gaza pulizia etnica Andrei a una manifestazione per la Palestina

Anna Foa, scrittrice e autrice de "Il suicidio di Israele", esprime il suo sostegno per una manifestazione in favore della Palestina, sottolineando l'importanza di ogni mobilitazione, nonostante la sua scetticismo sull'efficacia nel fermare il conflitto. In un'intervista a Repubblica, Foa analizza la situazione a Gaza, parlando di pulizia etnica e delle sfide che i palestinesi devono affrontare.

«Se andrei alla manifestazione per Gaza? Sì, certamente. Ogni mobilitazione è utile, necessaria, anche se dubito che possa servire a far fermare concretamente le bombe di Netanhayu ». Così, a Repubblica, la scrittrice Anna Foa, autrice del libro Il suicidio di Israele. Che «per certi versi è più vicino, per altri può essere ancora sventato. Le dichiarazioni del premier e dei suoi ministri sull’annessione di Gaza, insieme con i massacri, sono un avvicinamento dello stato israeliano al suicidio, ma la reazione sia interna sia internazionale che si sta manifestando potrebbe essere la salvezza di Israele... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La scrittrice Anna Foa: «A Gaza pulizia etnica. Andrei a una manifestazione per la Palestina»

