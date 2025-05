La scomparsa di Marcel Ophüls

Il mondo del cinema è in lutto per la perdita di Marcel Ophüls, maestro del documentario storico e figlio dell'illustre regista Max Ophüls. Scomparso a 97 anni nella sua residenza francese, Ophüls ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico, conquistando nel 1989 l'Oscar per il miglior documentario con Hôtel Terminus – K. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di cineasti.