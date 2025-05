La scissione tra i balneari project per il lungomare in cambio della proroga

La spaccatura nel Consorzio Mare Versilia si fa sempre più evidentesi, con i balneari divisi sul progetto per il lungomare in cambio della proroga. L'assemblea di stasera, convocata dopo le dimissioni del presidente Francesco Verona, promette di essere un momento cruciale per chiarire le posizioni e le strategie future. La tensione è palpabile e le decisioni attese avranno ripercussioni significative per la comunità locale.

Marina di Pietrasanta, 27 maggio 2025 – Alla fine la causa della spaccatura all’interno del Consorzio mare Versilia è venuta a galla. E renderà particolarmente infuocata l’assemblea convocata stasera alle 21 per discutere, sulla carta, il post-dimissioni del presidente Francesco Verona e di altri sei consiglieri. Il fatto è un gruppo di quattro-cinque gestori, quasi tutti membri dello stesso direttivo uscente, sta lavorando per presentare al Comune un project financing finalizzato a riqualificare il lungomare. Stabilimenti balneari in Toscana, al via la stagione tra speranze e incertezze Il gruppo, guidato dall’imprenditore edile Stefano Varia con la collaborazione di avvocati (tra cui l’ex sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto) e commercialisti, in cambio otterrebbe, se risulterà aggiudicatario, una concessione demaniale ex novo della durata di 20 anni, in modo da mettersi al riparo dalle aste imposte dalla direttiva Bolkestein per il 2027 visto che potranno affrontare le evidenze pubbliche con il project financing invece che con le procedure singole... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scissione tra i balneari, project per il lungomare in cambio della proroga

