La scaletta del concerto degli Imagine Dragons all’Ippodromo La Maura l’ordine delle canzoni

Stasera, 27 maggio 2025, gli Imagine Dragons infiammeranno l'Ippodromo Snai La Maura di Milano durante gli I-Days 2025. A partire dalle ore 21, la band guidata da Dan Reynolds eseguirà alcuni dei suoi brani più iconici, tra cui "Walking The Wire", "Believer" e "Fire In These Hills". Scopri la scaletta completa del concerto e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile!

Gli Imagine Dragons si esibiscono stasera, martedì 27 maggio 2025, all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, in occasione degli I-Days 2025, alle ore 21. La band di Dan Reynolds porterà sul palco alcuni successi come Walking The Wire, ma anche Believer e Fire In These Hills. Qui le canzoni che potrebbero essere in scaletta... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La scaletta del concerto degli Imagine Dragons all’Ippodromo La Maura, l’ordine delle canzoni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Imagine Dragons, la possibile scaletta del concerto a Milano; Imagine Dragons, concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Imagine Dragons I-Days Milano 2025: scaletta, orari, parcheggi e come arrivare; Imagine Dragons a Milano: orari, biglietti, scaletta 2025, strade chiuse, come arrivare al concerto e dove parcheggiare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La scaletta del concerto degli Imagine Dragons all’Ippodromo La Maura, l’ordine delle canzoni - Gli Imagine Dragons si esibiscono stasera, martedì 27 maggio 2025, all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, in occasione degli I-Days 2025, alle ore 21 ... 🔗Come scrive fanpage.it

Imagine Dragons a Milano il 27 maggio: la possibile scaletta - Gli Imagine Dragons a Milano il 27 maggio: la scaletta del concerto di Capital Web Il 27 maggio 2025 Milano all’Ippodromo Snai La Maura, gli Imagine Dragons saranno… Leggi ... 🔗Scrive informazione.it

IMAGINE DRAGONS in concerto a Milano [Info & Scaletta] - gli Imagine Dragons tornano domani all’Ippodromo Snai La Maura. Uno show attesissimo tra hit globali, impatto scenico e nuove produzioni. 🔗newsic.it scrive

Imagine Dragons a Milano: le anticipazioni sulla scaletta del concerto