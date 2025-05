La Salernitana e l’attesa per i playout di serie B

Mentre l'estate si avvicina e il sole illumina le giornate di giugno, i tifosi della Salernitana si preparano a vivere momenti decisivi. Le date del 15 e del 20 giugno rappresentano una svolta fondamentale per la squadra, impegnata nei playout di Serie B, ogni partita sarà una battaglia per la salvezza e il futuro nel campionato.

Mentre il sole comincia a scaldare le giornate di giugno, l'attenzione degli appassionati di calcio è rivolta verso nuove date decisive: il 15 e il 20 giugno. Questi giorni non sono solo semplici numeri sul calendario, ma rappresentano un crocevia cruciale per la Salernitana e per il campionato di Serie B. Le date, recentemente proposte dalla Lega B e approvate dal Consiglio Federale della Figc, segnano il momento in cui si..

