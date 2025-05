La Russia potrebbe attaccare l’Europa in pochi anni dopo la fine della guerra in Ucraina

L'intelligence estera ucraina avverte che la Russia potrebbe prepararsi a un attacco contro l'Europa entro due o quattro anni dalla conclusione della guerra in Ucraina. Secondo Oleh Ivashchenko, il capo dell'intelligence, Mosca avrà il tempo di riconfigurare il suo arsenale e ripristinare le capacità di combattimento, suscitando preoccupazioni per la sicurezza continentale.

La Russia sarà in grado di ricostruire il suo arsenale, ripristinare le sue capacità di combattimento e lanciare un’aggressione contro l’Europa entro due o quattro anni dalla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il capo dell’intelligence estera ucraina (Szru) Oleh Ivashchenko in un’intervista riportata, tra gli altri, anche dal Kyiv Independent. «Se le sanzioni verranno revocate, il processo di riarmo della Russia procederà molto più velocemente», ha detto Ivashchenko, aggiungendo Kyjiv ha già condiviso le sue analisi con gli alleati europei. Le parole di Ivashchenko dimostrano che le preoccupazioni degli ucraini sono – o almeno devono essere – le stesse del resto d’Europa, perché in gioco c’è un destino comune e di fronte uno Stato aggressore e imperialista che non si farà problemi a colpire altri territori... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Russia potrebbe attaccare l’Europa in pochi anni dopo la fine della guerra in Ucraina

Ne parlano su altre fonti

Minaccia alla pace La Russia potrebbe attaccare l’Europa in pochi anni dopo la fine della guerra in Ucraina; Intensificati gli attacchi russi, Trump: Putin è impazzito. Il Cremlino: Reazioni emotive - Peskov: Nuovi scambi di prigionieri saranno legati all'esito dei negoziati; Germania e Nato pronte per la Russia: “Siamo di più e siamo migliori”. Pistorius: “Mosca potrebbe attaccare entro il 2030”. Finlandia: “Ora scortano le navi fantasma”; Russia, la minaccia ai Paesi Baltici: l'ipotesi di un «attacco fulmineo e limitato» per minare la stabilità de. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ora l’Ucraina può attaccare in Russia, tolto limite di gittata delle armi inviate a Kiev, Mosca: “Pericoloso” - Ora l’Ucraina potrebbe attaccare anche obiettivi militari in Russi. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Merz, il quale però voluto dire se ciò significhi che la Germania fornirà missili da ... 🔗Si legge su fanpage.it

Germania e Nato pronte per la Russia: “Siamo di più e siamo migliori”. Pistorius: “Mosca potrebbe attaccare entro il 2030”. Finlandia: “Ora scortano le navi fantasma” - Il generale Andreas Henne, comandante della nuova Divisione di Difesa Nazionale tedesca, crede nella forza militare dell’Europa, ma per lo scudo nucleare gli Usa sono insostituibili. Pistorius: “Trupp ... 🔗msn.com scrive

Merz: “Niente più restrizioni alle armi a lungo raggio per Kiev per attaccare la Russia” - La guerra in Ucraina potrebbe evolversi nuovamente e stavolta, un coinvolgimento diretto dell’Occidente potrebbe ... 🔗Si legge su msn.com

Nato-Russia, fallimento a tutti gli effetti. L'Europa potrebbe trovarsi in guerra?