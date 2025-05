La Rovina degli Dèi | alla Galleria Artètika la personale di Sergio Di Paola

In occasione della 'Settimana delle Culture', la Galleria Artètika di Palermo presenta dal 29 maggio al 9 giugno 2025 "La Rovina degli Dèi", una personale di Sergio Di Paola curata da Gigi Vinci. L'inaugurazione si svolgerà giovedì alle 18.30 in via Giorgio Castriota 15, offrendo un'opportunità unica per esplorare le opere di un artista che indaga il tema della fragilità divina attraverso la sua visione creativa.

