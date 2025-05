La Roma torna sul caso Zaniolo | accuse pesantissime svelate le prognosi dopo la rissa!

La Roma rompe il silenzio sul controverso episodio che ha coinvolto Nicolò Zaniolo e i calciatori della Primavera, rivelando accuse gravissime. Attraverso un comunicato ufficiale, il club illustra le conseguenze della rissa e le prognosi stabilite. Ecco i dettagli di una situazione che continua a far discutere.

Il comunicato ufficiale della Roma sul caso scoppiato con la rissa tra Nicolò Zaniolo ed i calciatori della Primavera. I dettagli La Roma è tornata sul caso Zaniolo dopo la rissa con i calciatori della Primavera. COMUNICATO ROMA – «A seguito di un'approfondita indagine sui fatti, l'AS Roma rilascia la seguente dichiarazione aggiornata. La sera del ...

