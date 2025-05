La Roma sul caso Zaniolo | Ha urinato nel nostro spazio e colpito fisicamente Almaviva e Litti

La controversa vicenda che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo continua a far discutere. Dopo aver urinato in uno spazio riservato e colpito fisicamente Almaviva e Litti, il calciatore ha fatto un passo indietro, scusandosi attraverso il suo profilo Instagram. Questo incidente segna un nuovo capitolo in una storia già complessa.

Nuovo capitolo della vicenda che nella serata di ieri ha coinvolto Nicolò Zaniolo. Dopo le scuse del giocatore attraverso il suo profilo Instagram,... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

