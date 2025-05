La Roma accusa Zaniolo | Era alterato ha urinato e ha colpito due giocatori

La Roma ha ufficialmente accusato Nicolò Zaniolo dopo un episodio controverso avvenuto alla semifinale Scudetto Primavera contro la Fiorentina. Il club giallorosso, dopo un'indagine interna, sostiene che il giocatore fosse alterato e ha colpito due calciatori avversari. La situazione si è svolta al Viola Park, sollevando interrogativi sulle condotte e le responsabilità del giovane talento.

La Roma torna sui fatti di ieri sera dopo la semifinale Scudetto Primavera con la Fiorentina al Viola Park e in una nota pubblicata sul proprio sito ricostruisce quanto accaduto dopo «un'approfondita indagine sui fatti», dice il club. Secondo la società giallorossa «Zaniolo ha fatto irruzione illegalmente nell'area degli spogliatoi della Roma, accompagnato da un conoscente, nonostante fosse...

