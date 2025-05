La Rinascita stringe le maglie in difesa | Sarà questa la chiave anche in gara2

La semifinale di stasera alle 20.30 tra Rbr e Forlì si preannuncia cruciale, con la rinascita delle squadre che punta a stringere le maglie in difesa. Dopo gara1, entrambe dovranno apportare aggiustamenti rapidi nel vorticoso calendario dei playoff. Resta da vedere l'impatto dell'assenza di Perkovic, che si conferma il dubbio principale del match.

È già tempo di gara2, stasera alle 20.30, nel vorticoso calendario delle semifinali. Poco tempo per riposare e porre degli aggiustamenti, con Rbr e Forlì attese a un'altra tappa nel loro percorso playoff. Il dubbio della vigilia è sempre quello riguardante Perkovic. Il giocatore, assente in gara5 a Cividale e in gara1 a Rimini, potrebbe recuperare ed essere a disposizione di coach Martino nonostante l'infiammazione al ginocchio. Rbr, in ogni caso, si prepara a ogni eventualità. "C'è solo un giorno tra le due partite, così come accaduto con Brindisi – dice Sergio Luise –. Si lavora su alcuni piccoli accorgimenti e questo vale per entrambe le squadre...