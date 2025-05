La reunion dei ragazzi della V^ B 1975 del Liceo Scientifico Luigi di Savoia di Ancona

Nell'estate del 1975, la quinta B del Liceo Scientifico Luigi di Savoia di Ancona affrontava l'esame di maturità, segnando un'importante tappa della loro giovinezza. Dopo anni di percorsi diversi, i compagni di classe si ritrovano per una reunion che risveglia ricordi nostalgici e forti legami, dimostrando che il tempo, pur separandoli, non ha mai affievolito l'affetto per quei momenti speciali.

