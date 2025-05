La Regione Puglia contro l' isolamento sociale dei giovani | approvata una legge per gli ' hikikomori'

La Puglia prende una posizione decisiva contro l'isolamento sociale dei giovani, approvando una legge dedicata agli hikikomori. Questi ragazzi, spesso intrappolati in una spirale di solitudine, scompaiono gradualmente dalla vita sociale, rinchiudendosi in casa per mesi o anni. L'iniziativa mira a sostenere e reintegrare questi giovani, offrendo loro l’aiuto necessario per ritrovare la loro voce e il loro posto nella comunità .

"C'è chi scompare lentamente, centimetro dopo centimetro. Prima salta un giorno di scuola. Poi una settimana. Poi.tutto. Non è scomparso. È dietro una porta chiusa. Da mesi. Forse anni. Smette di rispondere. Di uscire. Di vivere fuori dalla sua stanza. Non ha fatto rumore. Non ha chiesto aiuto... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La Regione Puglia contro l'isolamento sociale dei giovani: approvata una legge per gli 'hikikomori'

