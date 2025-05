La regina Camilla e la spilla che rende omaggio al Canada vestita come al matrimonio di Harry e Meghan

La regina Camilla ha fatto il suo ingresso a Ottawa con un elegante abito rosa pallido firmato Anna Valentine, richiamando l'atmosfera del matrimonio di Harry e Meghan. A completare il suo look, una spilla storica donata da re Giorgio VI a Elisabetta nel 1939, che rappresenta un prezioso legame con la storia familiare e un omaggio al Canada.

Camilla, quanto valgono i gioielli indossati in Italia? Dalla spilla da 40 carati a quella a forma di Mughetto: significati e cifre da capogiro - Attraverso questi pezzi, Camilla rende omaggio alla tradizione ... presente con un'eleganza senza tempo». La spilla mughetto: il significato La regina spesso sceglie gioielli dal profondo ... 🔗Scrive leggo.it

Camilla e la passione per i gioielli: “In Italia ne ha sfoggiati per 10 milioni di euro” - come la spilla da 40 carati del Principe Alberto, originariamente commissionata per la Regina Vittoria, e le spille Greville Ivy Leaf, regalate alla regina Elisabetta II per il suo 21mo compleanno. 🔗Lo riporta canaledieci.it

La regina Camilla rende omaggio alla regina Elisabetta II con una favolosa spilla e un sorprendente