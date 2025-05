La regata del Lido di Volano premia il campione iridato

E' stato il campione del mondo Marco Tramutola in coppia con Giulia Vincenti, per Assonautica Tarquinia, ad aggiudicarsi la regata nazionale disputata sulle acque del Lido di Volano, seguito da Renato Proli da Civitavecchia e al terzo posto la coppia Demetrio Enrico Bertazzoli e Nicoletta Monari. Una manifestazione perfettamente organizzata dal Circolo Nautico Volano di Codigoro presieduto da Stefano Totti, presso la sede marittima del lido di Volano, sul quale tutti hanno espresso elogi per l'ospitalitĂ , l'organizzazione ma soprattutto per essere nel cuore del Parco del Delta a regatare. Tornando alla classifica, il primo equipaggio del sodalizio nautico locale si è classificato al quarto posto con Alessandra Mantovani e Roberto Vecchiatini, mentre gli altri equipaggi formati da Alice RinaldiPietro Cerutti, Tommaso ManciniGiacomo Barbarotto, Michele ZonariFabio Feggi e quello tutto al femminile di Anastasia Barbieri e Lucia Santarelli si sono classificati dal sesto al nono posto...

