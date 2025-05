La rappresentativa impegnata nel ’trofeo orlandi’ Giovanissimi in semifinale si impone il Pisa Ma la squadra è da applausi

La Rappresentativa Giovanissimi di Grosseto si congeda dal Trofeo Orlandi con onore, affrontando la semifinale contro il Pisa. Nonostante una sconfitta per 2-1, i ragazzi guidati dal selezionatore Pietro Magro hanno mostrato grinta e talento, meritando applausi per la loro prestazione. Un cammino che, sebbene si chiuda a Cecina, lascia ingredienti per un futuro promettente.

Termina in semifinale a Cecina il sogno della Rappresentativa Giovanissimi di Grosseto. I ragazzi della Figc maremmana hanno perso 2-1 contro la selezione di Pisa nel match di semifinale. La squadra allenata dal selezionatore tecnico Pietro Magro al termine di una bella partita è stata sconfitta dopo aver fallito alcune occasioni importanti per pareggiare e portare la gara ai calci di rigore. Così non è stato ma i ragazzini grossetani escono a testa alta dalla competizione regionale con gli applausi della Rappresentativa pisana e dal numeroso pubblico presente alla partita. Grande soddisfazione anche da parte del Delegato provinciale Agide Rossi che ha elogiato tutti i ragazzini che sono scesi in campo, ma anche quelli che non erano presenti ma hanno fatto parte di questo ottimo gruppo...

